Расписание матчей КХЛ на 19 марта 2025 года
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Сегодня, 19 марта, пройдут два матча регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 марта 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 98 очков в 66 играх. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 89 очков после 66 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает столичный «Спартак», набравший 83 очка.
Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 94 очка в 67 встречах. На втором месте располагается уфимский «Салават Юлаев», в активе которого 89 очков в 66 матчах. Тройку лучших замыкает «Металлург» с 88 очками в 66 играх.
Комментарии
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