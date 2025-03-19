Расписание матчей КХЛ на 19 марта 2025 года

Сегодня, 19 марта, пройдут два матча регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 19 марта 2025, среда. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 98 очков в 66 играх. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 89 очков после 66 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает столичный «Спартак», набравший 83 очка.

Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 94 очка в 67 встречах. На втором месте располагается уфимский «Салават Юлаев», в активе которого 89 очков в 66 матчах. Тройку лучших замыкает «Металлург» с 88 очками в 66 играх.