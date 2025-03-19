Евгений Малкин отреагировал на возможные матчи хоккеистов, выступающих в НХЛ и КХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался об идее президента России Владимира Путина провести хоккейные матчи между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ. Напомним, ранее этот вопрос глава Российской Федерации обсудил с президентом США Дональдом Трампом.

«Понятно, что новость бомбовая. И я не удивлён, что в хоккейном мире об этом все говорят. Идея очень хорошая, но надо посмотреть, какая будет реализация.

Для меня самый важный следующий этап — чтобы сборную России пустили на Олимпиаду‑2026 в Милан. Решение может быть принято этой весной. Если оно будет положительным, то легче планировать матчи НХЛ с КХЛ.

Но вы сами понимаете, что это организовать не так просто. Какой может быть формат? Обладатель Кубка Стэнли против обладателя Кубка Гагарина? Один матч в Америке, один — в России? Как это всё будет выглядеть?

Я помню, сколько было красивых слов о том, что игроки НХЛ поедут на Олимпиаду в 2022 году. Мы все настроились. Но потом ковид — и всё, опять мы мимо.

Кто знает, как получится в этом проекте? Я бы не хотел радоваться раньше времени, в этом нет смысла. Пусть сначала всё организуют. А так, конечно, это очень приятная новость. Нужно играть больше международных матчей. Верю, что сборная России поедет на Олимпиаду, что наша команда сыграет в следующем Кубке мира, который НХЛ в 2028 году проведёт уже на восемь сборных. Я знаю, что все наши ребята хотят сыграть за сборную России!» — приводит слова Малкина «Матч ТВ».