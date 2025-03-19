«Госизмена и преступление». Гашек о разговоре Трампа и Путина про матчи игроков НХЛ и КХЛ

Чешский бывший голкипер Доминик Гашек прокомментировал переговоры президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, в ходе которых обсуждались возможные встречи российских и американских игроков, выступающих в НХЛ и КХЛ.

«Оскорбление своих сограждан (в данном случае американских хоккеистов, которые в основном играют в НХЛ) для оправдания страшных преступлений может считаться не только государственной изменой, но и преступлением со стороны американского президента Дональда Трампа», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х.

Ранее российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался об идее президента России Владимира Путина провести хоккейные матчи между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.