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«Госизмена и преступление». Гашек о разговоре Трампа и Путина про матчи игроков НХЛ и КХЛ

«Госизмена и преступление». Гашек о разговоре Трампа и Путина про матчи игроков НХЛ и КХЛ
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Чешский бывший голкипер Доминик Гашек прокомментировал переговоры президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, в ходе которых обсуждались возможные встречи российских и американских игроков, выступающих в НХЛ и КХЛ.

«Оскорбление своих сограждан (в данном случае американских хоккеистов, которые в основном играют в НХЛ) для оправдания страшных преступлений может считаться не только государственной изменой, но и преступлением со стороны американского президента Дональда Трампа», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х.

Ранее российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался об идее президента России Владимира Путина провести хоккейные матчи между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

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