«Его накрыть не могут, тут сравнивать не с кем». Фетисов — об уникальности броска Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался об уникальности броска российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«В мою бытность игроком было много таких бросающих, но Александр один-единственный. Потому что остальных всех бросающих накрывали. Я как защитник и тренер могу сказать, что обычно по таким ребятам дают особые установки. А его накрыть не могут, тут сравнивать не с кем. Такого неугомонного, бросающего форварда таранного типа, которого невозможно остановить, не было», — приводит слова Фетисова ТАСС.
39-летний Овечкин забросил в НХЛ 887 шайб за профессиональную карьеру. До легендарного снайперского рекорда Гретцки осталось семь шайб.