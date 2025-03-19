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«Его накрыть не могут, тут сравнивать не с кем». Фетисов — об уникальности броска Овечкина

«Его накрыть не могут, тут сравнивать не с кем». Фетисов — об уникальности броска Овечкина
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Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался об уникальности броска российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«В мою бытность игроком было много таких бросающих, но Александр один-единственный. Потому что остальных всех бросающих накрывали. Я как защитник и тренер могу сказать, что обычно по таким ребятам дают особые установки. А его накрыть не могут, тут сравнивать не с кем. Такого неугомонного, бросающего форварда таранного типа, которого невозможно остановить, не было», — приводит слова Фетисова ТАСС.

39-летний Овечкин забросил в НХЛ 887 шайб за профессиональную карьеру. До легендарного снайперского рекорда Гретцки осталось семь шайб.

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