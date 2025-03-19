Бывший тренер сборной России Владимир Плющев оценил решение игроков «Локомотива» не касаться Кубка Континента за победу в регулярном сезоне КХЛ.

«Многие спортсмены суеверны в разной степени. Некоторые сильно зацикливаются на этом, а кто-то просто соблюдает сложившиеся годами традиции. Например, надевают коньки с левой ноги или в определённом порядке выходят на лёд.

Что касается кубков, я лично никогда не гнушался подержать или обнять трофей. Всё это достаётся кровью и потом. Не знаю, как сработает у «Локомотива». Возможно, там кто-то настоял на том, чтобы не трогать Кубок Континента, вся команда решила поддержать. В любом случае в плей-офф будет совсем другая игра, психология и подход к организации. Я не отважусь сказать, как сложится Кубок Гагарина. В последнее время видел, что восьмёрки примерно равные, играют приблизительно в одном ключе. Утверждать, что тот же «Локомотив» на голову сильнее всех, нельзя», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».