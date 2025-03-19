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Агент Дэн Мильштейн назвал лучшего хоккеиста в НХЛ на данный момент

Агент Дэн Мильштейн назвал лучшего хоккеиста в НХЛ на данный момент
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Агент Дэн Мильштейн заявил, что считает российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова лучшим хоккеистом в Национальной хоккейной лиге на данный момент.

«Для меня Кучеров – лучший хоккеист в Национальной хоккейной лиге, больше ничего сказать не могу. Говорят, что Никите не хватает немного медийности, чтобы быть суперзвездой? Кучеров самый лучший хоккеист в мире», — приводит слова Мильштейна «Советский спорт».

Напомним, Никита Кучеров после 63 сыгранных встреч нынешнего регулярного сезона Национальной хоккейной лиги забросил 29 шайб и отдал 66 результативных передач, набрав 95 очков.

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