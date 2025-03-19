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Остановка сердца Малыхина могла произойти из-за передозировки наркотиков — источник

Остановка сердца Малыхина могла произойти из-за передозировки наркотиков — источник
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Остановка сердца хоккеиста Фёдора Малыхина могла произойти из-за передозировки наркотиков. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. По данным источника, за три дня до смерти он перестал выходить на связь с родными.

После того как Малыхин несколько дней не созванивался с родными, его отец решил приехать к нему в квартиру. Там он обнаружил тело экс-капитана «Автомобилиста» и обладателя Кубка Гагарина. Сейчас тело Малыхина отправлено на судмедэкспертизу.

Малыхин начал карьеру хоккеиста в составе «Автомобилиста» в 2010 году. С 2014 по 2019 год форвард выступал за «Ак Барс», а в 2018 году выиграл Кубок Гагарина в составе казанского клуба. Также форвард играл за такие команды, как «Трактор», «Витязь» и «Авангард». Всего в рамках КХЛ Фёдор провёл 548 матчей, в которых набрал 220 (107+113) очков.

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