«Это болезнь нашей республики». Экс-функционер Казахстанской федерации хоккея — о «Барысе»

Бывший вице-президент Казахстанской федерации хоккея Владимир Корсунский высказался о причинах провального выступления «Барыса» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

— Третий год подряд «Барыс» заканчивает сезон на последней строчке Восточной конференции. К тому же в этом году казахстанская команда впервые в своей истории стала худшей в КХЛ. Что думаете по этому поводу?

— Это болезнь не команды, не клуба, а болезнь нашей республики. Если на «Барыс» не обращают внимания, нет достойного руководства, нет хорошей детско-юношеской школы, то так это и будет продолжаться. Вот давайте сравним с Беларусью. Там большое внимание уделяется хоккею, вкладываются огромные средства. В Казахстане такого нет. Наоборот, уровень хоккея в стране идёт на снижение. Поэтому и нет результата, — приводит слова Корсунского Sports.kz.