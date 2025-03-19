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Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью Фёдора Малыхина

Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью Фёдора Малыхина
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью Фёдора Малыхина.

«Вчера перед нашим матчем в Челябинске стало известно, что ушёл из жизни Фёдор Малыхин – обладатель Кубка Гагарина, чемпион России. Ему было всего 34 года. Фёдор всегда играл самоотверженно, с любовью к хоккею. Очень талантливый, техничный хоккеист, который своим трудом заслужил даже вызов в сборную России в 2013 году, и просто хороший парень. Он совсем недавно завершил карьеру и начал новую главу своей жизни…

Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Фёдора, всему хоккейному Екатеринбургу, воспитавшему замечательного хоккеиста и человека. Сил всем, кто также переживает эту утрату», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

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