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Нападающий «Трактора» Кадейкин ответил на вопрос, остались ли у него обиды на СКА

Нападающий «Трактора» Кадейкин ответил на вопрос, остались ли у него обиды на СКА
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Форвард «Трактора» Александр Кадейкин прокомментировал победный матч со СКА (4:2) и ответил на вопрос, остались ли у него обиды на армейский клуб после ухода. Нападающий выступал за СКА с 2014 по 2016 год, а также в сезоне-2023/2024.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Дедунов (Карпухин, Воробьёв) – 13:53 (5x4)     1:1 Дронов (Кравцов, Коромыслов) – 21:46 (4x5)     2:1 Ткачёв (Кравцов, Горюнов-Рольгизер) – 32:19 (5x5)     2:2 Юдин (Грицюк) – 34:23 (5x5)     3:2 Сафин (Кадейкин, Телегин) – 42:43 (5x5)     4:2 Робинсон (Кравцов) – 58:35 (en)    

— Мне кажется, была классная игра. Вначале немножко что-то за шайбу не цеплялись, как обычно, где-то не успевали, где-то много пространства давали сопернику, плотно не играли, с шайбой тоже играли стоя — не бежали вперёд, не двигались, не цеплялись. Потом в принципе стали катить передачи в крюк, зацепились за свою игру. Думаю, со второго периода начали контролировать игру.

— Был ли особый настрой в матче против бывшей команды?
— Понятно, что такие игры не сказать, что принципиальные, но особенные. Когда играешь против бывшей команды, матч немножко выделяется из рутины, первые эмоции в фокусе немножко другие.

— Остались ли обиды на СКА?
— Да бросьте, какие обиды? Мы взрослые люди, каждый делает свою работу. Здесь никаких обид… Даже не знаю, что вам ещё сказать. Вообще ни о чём разговор, — цитирует Кадейкина «ВсеПроСпорт».

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