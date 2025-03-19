ФК «Динамо» поздравил маму Александра Овечкина Татьяну с днём рождения

Футбольный клуб «Динамо» поздравил маму российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Татьяну с 75-летием.

«Сегодня исполняется 75 лет Татьяне Овечкиной, прославленной баскетболистке и маме великого Ови. С юбилеем, Татьяна Николаевна! Желаем вам крепкого здоровья и благополучия», — сказано в сообщении команды.

Напомним, на счету Александра Овечкина в текущей регулярке Национальной хоккейной лиги 56 (34+22) очков в 52 встречах. «Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, имея в активе 98 очков после 68 проведённых матчей.