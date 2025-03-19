Министр спорта Дегтярёв назвал стоимость строительства «УГМК-Арены» в Екатеринбурге

Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв рассказал о стоимости строительства «УГМК-Арены» в Екатеринбурге.

«Только что открывали «УГМК-Арену», объект стоит 24 млрд рублей, из них 15 млрд — частные средства. Строилась три года», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Первая игра в рамках регулярного чемпионата КХЛ на «УГМК-Арене» состоялась 10 марта 2025 года. «Автомобилист» уступил ЦСКА со счётом 3:4. Строительство «УГМК-Арены» началось в 2019 году. Это многофункциональный спортивный комплекс, который способен вмещать 12 тыс. зрителей на хоккейных матчах и 15 тыс. — на концертных мероприятиях.