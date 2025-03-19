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«Мы уже ведём работу». Дегтярёв — об организации матчей между игроками НХЛ и КХЛ

«Мы уже ведём работу». Дегтярёв — об организации матчей между игроками НХЛ и КХЛ
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Министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв заявил, что министерство спорта начало работу по организации матча между российскими и американскими игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Это отличная идея, мы уже начали прорабатывать матчи между игроками КХЛ и НХЛ. Пока сложно назвать даты, но мы уже ведём работу», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Напомним, ранее данный вопрос был обсуждён во время переговоров президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Телефонный разговор между лидерами двух стран прошёл во вторник, 18 марта.

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