Мильштейн предположил, кто мог бы стать послом от американской стороны в игре с россиянами

Известный хоккейный агент Дэн Мильштейн оценил идею проведения матчей между игроками НХЛ и КХЛ. Напомним, ранее данная идея была предложена президентом России Владимиром Путиным лидеру США Дональду Трампу во время телефонного разговора.

«Честно, было бы очень классно увидеть сборную России из игроков НХЛ и команду США. Надевать майку не своего клуба, а национальной сборной — это всегда намного приятнее, особенно для наших ребят из НХЛ. Наши ребята играют практически во всех командах НХЛ. Думаю, и для них было бы очень интересно сыграть дома, при своих родственниках, болельщиках.

Очень много капитанов команд НХЛ родом из Америки, поэтому настоящими послами хоккея могли бы стать братья Ткачуки и многие другие ребята», — цитирует Мильштейна «РИА Новости Спорт».