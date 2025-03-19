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Форвард «Динамо» Пакетт ответил, с какой командой предпочёл бы сыграть на старте плей-офф

Форвард «Динамо» Пакетт ответил, с какой командой предпочёл бы сыграть на старте плей-офф
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Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт рассказал, с каким клубом КХЛ хотел бы встретится в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина — 2025.

«Я думаю, что у нас получился хороший год. Да, мы медленно вкатывались в сезон, но по итогу у нас всё получилось. У нас были новые игроки, часто сложно начинать год таким образом. Мы играли хорошо в последние два-три месяца.

Кого хотел бы в первом раунде? СКА или «Северсталь», неважно, какая команда попадётся нам в первом раунде. Мы готовимся бороться со всеми», — приводит слова Пакетта «Советский спорт».

Благодаря вчерашней победе над «Авангардом» (4:3 ОТ) московское «Динамо» гарантировало себе второе место Запада по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

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