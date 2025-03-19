«Символ новой разрядки». Третьяк — о возможных матчах между игроками из России и США

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил идею проведения матчей между российскими и американскими игроками НХЛ и КХЛ. Напомним, ранее данная идея была предложена президентом России Владимиром Путиным лидеру США Дональду Трампу во время телефонного разговора.

«То, что президенты двух стран говорили в том числе о хоккее, – это очень здорово. Инициатива Владимира Владимировича великолепна. Глава нашего государства всегда применяет самые эффективные инструменты решения стоящих перед страной задач. И его идея о матчах между российскими и американскими игроками показывает, что президент России высоко оценивает потенциал хоккея, роль спорта в деле сближения двух стран. Поддержка инициатив Владимира Путина Трампом – свидетельство того, что и президент США придерживается того же мнения.

У нас уже есть исторические примеры плодотворного сотрудничества с помощью хоккея. В 1970-х в разгаре была холодная война. Но состоялась Суперсерия матчей между лучшими игроками двух чемпионатов — нашего и североамериканского. Те матчи не просто вошли в историю мирового спорта, не просто изменили навсегда мировой хоккей – но и позволили разным народам начать относиться друг к другу по-новому, проникнуться уважением не только к блестящим спортсменам, но и к странам, которые они представляют. Суперсерию-1972 до сих пор помнят и у нас, и за океаном, мы постоянно чествуем её участников. Потому что все, кто представлял нашу страну в свитерах сборной, делали очень большое дело – значимость которого вышла далеко за хоккейные рамки.

Вот и теперь матчи между сборными России и США могли бы стать одним из символов новой разрядки. Чтобы ещё глубже подчеркнуть сближение двух стран, двух систем и двух лиг, мы можем предложить укомплектовать обе сборные по смешанному принципу. Чтобы в составе обеих команд были как спортсмены из КХЛ, так и представители НХЛ. Это очень легко реализовать. Ведь в НХЛ на высочайшем уровне выступают десятки русских ребят, а хоккеисты из США в последние годы отлично выступают в клубах КХЛ, являются лидерами сильных команд. Проведя матчи сборных России и США как на наших, так и на североамериканских аренах, мы продемонстрировали бы друг другу готовность идти навстречу друг другу, сотрудничать и в области большого спорта, и в других жизненно важных сферах», — сказал Третьяк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.