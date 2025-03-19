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Министр спорта РФ назвал возможные места и сроки проведения матча между игроками КХЛ и НХЛ

Министр спорта РФ назвал возможные места и сроки проведения матча между игроками КХЛ и НХЛ
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Министр спорта РФ, президент ОКР Михаил Дегтярёв ответил на вопрос о возможном месте проведения матча между российскими и американскими игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«В России достаточно крупных ледовых дворцов от Москвы и Петербурга до Сибири и Дальнего Востока, способных принять матчи такого рода. Если брать по масштабам, то, конечно, самый современный дворец в Европе – «СКА Арена» в Петербурге, недавно мы открыли в Екатеринбурге «УГМК-Арену», тоже очень большой, 15 тысяч посадочных мест, очень современный дворец. Ну и Москва, конечно.
Всё зависит от календаря. Учитывая желание и самих хоккеистов сразиться, и одобрение лидеров двух великих держав России и США, это может произойти в любое время. Место в календаре для подобных матчей все найдут с удовольствием. Лиги должны на уровне рабочих органов согласовать графики, составы и географию», — приводит слова Дегтярёва «РИА Новости Спорт».

Во вторник, 18 марта, во время телефонных переговоров президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа обсуждался вопрос о проведении матча между игроками КХЛ и НХЛ.

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