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Игорь Ларионов отреагировал на возможный матч между игроками НХЛ и КХЛ

Игорь Ларионов отреагировал на возможный матч между игроками НХЛ и КХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов отреагировал на возможный матч между американскими и российскими игроками НХЛ и КХЛ.

«Пока рано что-то комментировать. Но идея интересная», — приводит слова Ларионова ТАСС.

Напомним, президент США Дональд Трамп поддержал инициативу президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в КХЛ и НХЛ. Телефонный разговор между лидерами двух стран прошёл во вторник, 18 марта.

Ранее министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв заявил, что министерство спорта начало работу по организации данного матча.

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