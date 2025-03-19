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Форвард «Авангарда» Рид Буше: было бы круто сыграть против любой команды НХЛ

Форвард «Авангарда» Рид Буше: было бы круто сыграть против любой команды НХЛ
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Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше отреагировал на возможный матч между американскими и российскими игроками НХЛ и КХЛ.

«Это круто! Я думаю, что это будет хорошо для обеих лиг. Ничего об этом не знаю, поэтому мне тяжело комментировать, но это действительно хорошая новость. Шансы клубов КХЛ против команд НХЛ? Пожалуй, шансы есть. В НХЛ очень много хороших игроков. Есть ли у меня конкретный соперник на примете? Было бы круто сыграть против любой команды НХЛ», — приводит слова Буше «Советский спорт».

Напомним, президент США Дональд Трамп поддержал инициативу президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в КХЛ и НХЛ. Телефонный разговор между лидерами двух стран прошёл во вторник, 18 марта.

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