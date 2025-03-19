Похороны Фёдора Малыхина пройдут 21 марта

Похороны обладателя Кубка Гагарина 2018 года в составе казанского «Ак Барс» и экс-капитана екатеринбургского «Автомобилиста» Фёдора Малыхина пройдут 21 марта в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба «Автомобилиста».

Сообщается, что хоккеист будет похоронен на Широкореченском кладбище Екатеринбурга. Церемония прощания начнётся в 11 часов по местному времени.

Малыхин начал карьеру хоккеиста в составе «Автомобилиста» в 2010 году. С 2014 по 2019 год форвард выступал за «Ак Барс», а в 2018 году выиграл Кубок Гагарина в составе казанского клуба. Также форвард играл за такие команды, как «Трактор», «Витязь» и «Авангард». Всего в рамках КХЛ Фёдор провёл 548 матчей, в которых набрал 220 (107+113) очков.