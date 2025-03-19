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«Был крупный обмен, реклама получилась крутой». Глотов — о футболках «Раз, два, Глотов»

«Был крупный обмен, реклама получилась крутой». Глотов — о футболках «Раз, два, Глотов»
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Нападающий «Трактора» Василий Глотов прокомментировал футболки «Раз, два, Глотов», созданные ограниченным тиражом.

– Ребята из клуба молодцы, предложили мне эту идею. Узнал об этом, сказал, что не против. Сделали такие футболки. Приятно, что ребята перед игрой тоже их надели. Родственникам такие заказал. Для хоккея это хорошо. Противостояние «Трактора» и СКА не такое яркое, как московское или уральское дерби. Такие акции подогревают интерес к матчу. Был крупный обмен, и такая реклама игры получилась очень крутой.

– Накладывает ли тот факт, что вас сделали центральной фигурой этого противостояния, дополнительную ответственность?
– Я люблю такое давление, это классно! — сказал Глотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Фото: ХК «Трактор»

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