ЦСКА — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 19 марта, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА примет на своём льду ярославский «Локомотив». Встреча на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЦСКА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, после 65 матчей набрав 83 очка.

«Локомотив» провёл 66 матчей и располагается на первом месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. У ярославской команды 98 очков.

Это будет четвёртый матч команд в сезоне. В двух матчах сильнее был ЦСКА, в одном — «Локомотив».