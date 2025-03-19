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ЦСКА — Локомотив: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

ЦСКА — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 19 марта, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА примет на своём льду ярославский «Локомотив». Встреча на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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19 марта 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

ЦСКА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, после 65 матчей набрав 83 очка.

«Локомотив» провёл 66 матчей и располагается на первом месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. У ярославской команды 98 очков.

Это будет четвёртый матч команд в сезоне. В двух матчах сильнее был ЦСКА, в одном — «Локомотив».

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