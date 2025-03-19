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«Хочется, чтобы они вошли в историю». Каменский — о возможных матчах хоккеистов КХЛ и НХЛ

«Хочется, чтобы они вошли в историю». Каменский — о возможных матчах хоккеистов КХЛ и НХЛ
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Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский отреагировал на возможный матч между американскими и российскими игроками НХЛ и КХЛ. Напомним, президент США Дональд Трамп поддержал инициативу президента России Владимира Путина организовать данные хоккейные матчи в США и России.

«Я думаю, что это здорово для мирового хоккея. Если два президента договорились между собой, дали такой посыл, то, конечно, мы должны провести эти матчи на высшем уровне – и в России, и в США. Важно, чтобы лучшие хоккеисты приняли участие в этих встречах. Максимально позитивно оцениваю такую идею. У нас есть связи с НХЛ, нужно будет обсудить регламент и все нюансы, закрыть вопросы и устроить мероприятия на высочайшем уровне.

Мне кажется, вполне реально договориться об этих играх и в 2025 году. Просто нужно поработать как следует. Хочется вызвать колоссальный интерес у зрителя, чтобы матчи между НХЛ и КХЛ вошли в историю мирового хоккея в качестве продолжения тех игр, когда были Суперсерии ещё в 1972 году», — цитирует Каменского «Советский спорт».

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