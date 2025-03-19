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Сенатор от ДНР предложил провести один из матчей между игроками НХЛ и КХЛ в Донецке

Сенатор от ДНР предложил провести один из матчей между игроками НХЛ и КХЛ в Донецке
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Сенатор от Донецкой Народной Республики Александр Волошин предложил провести один из возможных матчей между российскими и американскими игроками, выступающими в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в Донецке.

«Идея проведения хоккейных матчей с участием игроков КХЛ и НХЛ, инициированная президентами России и США, — безусловно, событие мирового масштаба. Именно спорт объединяет даже, казалось бы, непримиримых врагов. Как мы помним, легендарная Суперсерия была организована в разгар холодной войны. И было бы здорово и справедливо провести один из планируемых матчей именно в Донецке. В городе, несмотря на многолетние обстрелы, сохранились необходимые для этого площадки. Заодно заокеанские хоккеисты и болельщики увидят всё своими глазами», — цитирует Волошина ТАСС.

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