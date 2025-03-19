Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гендиректор московского «Динамо» оценил выступление команды в регулярном чемпионате КХЛ

Гендиректор московского «Динамо» оценил выступление команды в регулярном чемпионате КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко оценил выступление команды в регулярном чемпионате КХЛ.

— Насколько довольны выступлением команды в подходящем к концу регулярном чемпионате? С одной стороны, на протяжении всей регулярки видим хорошие игры с лидерами, с другой – есть ложка дёгтя в виде потерь своих очков с клубами из зоны вне плей-офф.
— Не сказать, что это сильно расстраивает, но, к сожалению, в этом действительно есть определённая проблема. Мы и сами видим, сколько очков было потеряно в матчах с «Барысом», «Сочи», «Нефтехимиком», «Куньлунем». Вы правильно сказали, что эти команды даже не входят в зону плей-офф.

Среди них лишь нижнекамский клуб продолжает сохранять шансы на попадание в восьмёрку. Возможно, в тех матчах нас подводил какой-то недонастрой. Понятно, что на встречи с топ-клубами настраиваешься совсем по-другому. А если в своих мыслях ты одержал победу, ещё даже не выйдя на лёд, то это тебя подведёт.

В регулярке всех сейчас лихорадит – кого-то больше, кого-то меньше. Поэтому нас куда сильнее радует то обстоятельство, как мы играем с сильными соперниками. Алексей Николаевич Кудашов плавно готовит команду к выступлению в плей-офф. Мы не просто надеемся, а уверены, что он понимает, что делает. Самое интересное в этом сезоне начнётся 26-27 марта. Все команды, кто обеспечил себе участие в плей-офф, уже вовсю готовятся к решающей части сезона. Это относится и к нам, — сказал Сушко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Сушко читайте на «Чемпионате» завтра, 20 марта, в 9:00 мск.

Материалы по теме
Кудашов ответил, вернётся ли в строй ведущий защитник «Динамо» до старта плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android