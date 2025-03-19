«Настоящая легенда хоккея». Владелец «Кэпиталз» высоко оценил величие Овечкина

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис высказался о погоне российского нападающего Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ и отметил влияние россиянина на хоккей.

«Он является краеугольным камнем спортивного сообщества округа Колумбия и настоящей легендой хоккея. Поскольку он приближается к рекорду Уэйна Гретцки по количеству забитых голов, его достижения и преданность одной команде, одному городу и одной фан-базе выделяются как определяющие аспекты его наследия.

Помимо его успеха на льду, преданность Алекса различным общественным делам оказала неизмеримое влияние на болельщиков, породила новое поколение хоккеистов и закрепила за ним статус образца для подражания.

Gr8Chase — это чествование глубокого влияния Алекса на игру, город и сам спорт. За Овечкина и за то, что будет дальше в этой невероятной главе истории хоккея!» — написал Леонсис на своей странице в социальной сети Х.