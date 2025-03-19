Обладатель Кубка Гагарина предложил провести матчи между КХЛ и НХЛ на «СКА Арене»

Обладатель Кубка Гагарина — 2012 Михаил Анисин оценил предложение президента России Владимира Путина провести матчи между американскими и российскими хоккеистами и заявил, что подобные игры должны пройти в Москве и Санкт-Петербурге.

«Я поддерживаю идею, предложенную нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, сыграть против американских команд. Считаю, это были бы очень интересные матчи как на клубном уровне, так и на уровне сборных. Надо обязательно играть в Москве и на «СКА Арене», а также предложить сыграть на футбольном стадионе «Зенита», тем более что такой опыт у клуба уже есть — совершенно точно на такой матч соберётся 80 тысяч зрителей.

Что касается сборных, то обязательно должны сразиться молодёжки — такую суперсерию проводили в 2007 году против сборной Канады. И, конечно, должна играть команда Романа Ротенберга. В период изоляции он стал флагманом сборной», — цитирует Анисина «РБ Спорт».