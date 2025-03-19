«Эмоции просто нельзя описать». Капитан СКА Никишин рассказал о знакомстве с Овечкиным

Капитан СКА Александр Никишин поделился впечатлениями от знакомства с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Хоккеисты приняли участие в благотворительном матче перед сезоном.

«Я прошлым летом с ним познакомился, увиделся. Даже тогда мало пообщался, по мелочи. Не могу просто так подойти к Овечкину, что-то у него спросить. Я следил за ним с детства. Был так счастлив, что побывал с ним на одном льду. Не знаю, как это передать. Всегда равнялся на Александра, смотрел за его игрой. А тут он ко мне так по-дружески обращался, что-то говорил. Эмоции просто нельзя описать», — цитирует Никишина пресс-служба СКА.