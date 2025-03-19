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Сушко — о цели «Динамо» на плей-офф: есть все условия, чтобы бороться за Кубок Гагарина

Сушко — о цели «Динамо» на плей-офф: есть все условия, чтобы бороться за Кубок Гагарина
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Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко заявил, что команда готова к победе в Кубке Гагарина.

— Можете ли подтвердить информацию, что выход в полуфинал Кубка Гагарина – своего рода промежуточная задача-минимум перед командой?
— В спорте есть только одна цель – титул. Применительно к хоккею это Кубок Гагарина. В плей-офф будем идти шаг за шагом. Начнём с первого раунда, дальше step by step. У нас хороший состав, хороший тренерский штаб и хорошая команда. Есть все составляющие и все условия, чтобы бороться за Кубок Гагарина. А промежуточные цели на то и промежуточные – они ставятся для того, чтобы через их достижение в результате добраться к итоговой, — сказал Сушко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Сушко читайте на «Чемпионате» завтра, 20 марта, в 9:00 мск.

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