Сушко: только сам Сопин может рассказать, что стало триггером для принятого им решения

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал уход Алексея Сопина с поста спортивного директора.

— Насколько неожиданным для всего руководства московского «Динамо» и вас лично стало решение бывшего спортивного директора клуба Алексея Сопина уволиться в феврале по собственному желанию?

— Алексей Николаевич долгое время работал в нашей организации. У нас с ним хорошие отношения. Надеюсь, что они таковыми и останутся. Для меня это не стало полной неожиданностью, потому что вы все узнали об этом намного позже, чем узнал я. Мы много говорили с ним по этому поводу. И в итоге он принял такое решение.

Со своей стороны я пожелал ему удачи во всех его дальнейших начинаниях. До сих пор мы остаёмся на связи. И будем оставаться на связи и дальше, потому что хоккейный мир очень тесен. Вроде бы много команд и много хоккеистов, но на самом деле это очень узкое пространство.

Если говорить о клубе, то понятно, что имел место лёгкий стресс, но кардинально на работу организации его уход не повлиял.

— Когда Сопин уволился, то в некоторых СМИ распространялась информация, что в его отношении была произведена служебная проверка по вопросу трансфера Владислава Подъяпольского. Эта информация имела под собой основание?

— Знаете, у нас любят всё раздуть – добавить и прибавить – и поискать чёрную кошку в тёмной комнате, изначально понимая, что там её нет. Что стало триггером для принятого им решения, знает только сам Алексей. Всё остальное – это догадки прессы. Я могу вам сказать, что мне он не назвал какой-то одной причины, из-за которой он решил уйти.

Он долго находился в структуре «Динамо», ещё с детской школы, где он очень хорошо отработал. Может быть, накопилась общая психологическая усталость. Только он сам может вам рассказать, что стало окончательной точкой. Может быть, когда-нибудь он про это расскажет, а может, захочет оставить это внутри себя, — сказал Сушко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Сушко читайте на «Чемпионате» завтра, 20 марта, в 9:00 мск.