Сушко: могли бы найти замену спортивному директору уже на второй день. Важно другое

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал уход Алексея Сопина с поста спортивного директора.

— Проходила информация, что после отставки Сопина обязанности спортивного директора/генерального менеджера были возложены на вас, – это правда?

— Думаю, что вы можете спросить у самого Алексея. И он подтвердит, что в течение тех двух лет, что мы отработали вместе, также совместно мы принимали и все решения. Что касается переговоров по игрокам и обсуждении селекционной стратегии, мы старались действовать в едином механизме: два Алексея Николаевича и я.

Мы не разделяли ответственности и не испытывали желания что-то и на кого-то свалить, чтобы успехи приписать себе, а неудачи скинуть на кого-то другого. Самое хорошее и важное в том времени, что мы отработали вместе, это то, что у нас была именно команда, в которой генеральный менеджер, главный тренер и я смотрели в одну сторону.

У нас не было больших противоречий. По каждому отдельному игроку могли быть разные мнения, но мы всегда искали оптимальный вариант и находили компромисс. Это приносило большое удовлетворение от работы. Сейчас часть обязанностей Алексея действительно возложена на меня. Наверное, это логично и правильно, потому что по большому счёту нам осталось доиграть в хоккей до конца мая – это всего два с половиной месяца. Дальше будем смотреть.

Мы могли бы уже на второй день взять человека на замену Алексею. Но важно другое. Необходимо, чтобы человек не просто пришёл на определённое место за определённую зарплату. Нужно, чтобы буква Д была ему небезразлична. Это основная составляющая. Нужен человек, который будет любить хоккей, а не себя в хоккее. И чтобы, когда человек уходил, о нём вспоминали хорошее, а не выливалось всё то плохое, что было им сделано за время работы в клубе», — сказал Сушко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Сушко читайте на «Чемпионате» в 9:00 мск.