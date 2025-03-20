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Гендиректор «Динамо»: у нас не будет больших проблем с продлением контракта с Комтуа

Гендиректор «Динамо»: у нас не будет больших проблем с продлением контракта с Комтуа
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Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко заявил, что не ожидает проблем в продлении контракта с канадским нападающим Максом Комтуа.

— Тяжело ли добиться компромисса в переговорах с игроком и его представителем по новому контракту, если ещё не окончен сезон, а значит, и неясно, отработал ли хоккеист уже вложенные в него средства? При этом сейчас то самое время, когда команды должны вовсю комплектоваться на следующий сезон.
— Если говорить конкретно, то давайте возьмём Максима Комтуа. Мы прекрасно понимаем, какого уровня этот игрок. Он приехал в новую страну, прошёл период адаптации, у него ушло определённое время на привыкание к новым условиям. Сейчас мы все видим, какой хоккей он показывает. Максим стал не просто винтиком в нашем механизме, а одной из главных деталей.

Плюс он молодой парень, 99-го года рождения, то есть ограниченно свободный агент. Понятно, что мы намерены его сохранить. А самое главное, что ему всё нравится в «Динамо» – и тренерский штаб, и отношение к нему в команде, и отношение к нему болельщиков. Мы уже ведём переговорный процесс, который продвигается в успешном ключе. Думаю, что у нас не будет больших проблем с продлением контракта», — сказал Сушко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Сушко читайте на «Чемпионате»:
«Революции в «Динамо» закончились». Интервью с гендиректором клуба
Эксклюзив
«Революции в «Динамо» закончились». Интервью с гендиректором клуба
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