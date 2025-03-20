Сушко — о сохранении Рашевского в «Динамо»: нам важнее игрок, чем какие-то деньги

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко заявил, что в клубе не планируют расставаться с нападающим Дмитрием Рашевским.

— А что с Дмитрием Рашевским, чей контракт истекает в конце сезона?

— На протяжении четырёх сезонов Дима выступает на стабильном уровне, каждый раз забивая около 20 голов в регулярном чемпионате. Он 2000 года рождения, тоже молодой парень и тоже ограниченно свободный агент. Это даёт нам определённое преимущество в переговорах. С ним тоже всё движется в позитивном ключе. Это относится и к Пыленкову.

— Известно, что в декабре «Динамо» отказалось продавать Дмитрия в «Авангард» за безумную денежную компенсацию. Изменился ли ваш подход к этому вопросу сейчас в свете того, что он может получить оффершит в межсезонье?

— На эту тему ходило много слухов зимой, но я действительно готов подтвердить, что нам предлагали солидную компенсацию. Сохранение Димы в «Динамо» было принципиальной позицией президента клуба Виктора Геннадьевича Воронина. Тем самым мы показали игроку, как сильно в нём заинтересованы. Нам важнее игрок, чем какие-то деньги. Думаю, что эта история приоткрыла глаза и самому хоккеисту на то, как сильно мы его ценим и нуждаемся в нём. «Динамо» связывает с ним долгосрочную перспективу», — сказал Сушко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.