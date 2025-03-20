Гендиректор «Динамо»: найдём пути, как оставить Подъяпольского в клубе

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко заявил, что хочет продлить контракт с голкипером Владиславом Подъяпольским.

— Что вы думаете о будущем Владислава Подъяпольского? Клуб приложил огромное количество усилий, чтобы его заполучить, он выдал отличный отрезок, но потом выбыл из строя. Как вы ведёте переговоры с ним и его представителем?

— Только за прошлую неделю по Владу мы раза три разговаривали с его агентом. Когда ехал к вам на интервью, был ещё один разговор. Владу всё нравится в клубе и организации. Я не просто думаю, а уверен, что он сыграет за нас отличный плей-офф. Что касается его нового контракта, то ещё раз повторюсь, что надо найти симбиоз между выполнением интересов всех сторон. Думаю, что мы найдём пути, как оставить Подъяпольского в клубе», — сказал Сушко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.