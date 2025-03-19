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«Ему надо потренироваться». Ротенберг заявил, что Демидов не сыграет с «Автомобилистом»

«Ему надо потренироваться». Ротенберг заявил, что Демидов не сыграет с «Автомобилистом»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что нападающий Иван Демидов не примет участия в завтрашнем матче с «Автомобилистом», а будет тренироваться. Встреча пройдёт 20 марта в Екатеринбурге и начнётся в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Роман Борисович, на тренировке отсутствовал Иван Демидов. С чем связано и какие шансы увидеть его завтра?
– Мы поговорили с Иваном, ему надо сейчас тренироваться. То есть это вопрос игровой формы? Ну это не так просто, опять таки мы смотрим на соперника. В составе «Трактора» опытные ребята, большие, и нашим молодым игрокам было не так просто играть в Челябинске. У нас очень много молодых ребят в составе, и завтра против нас будет играть тоже взрослая команда с опытными и крупными ребятами в составе. И здесь нужна будет физическая мощь. И, исходя из этого, мы с Иваном поговорили, что сейчас ему нужно потренироваться, – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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