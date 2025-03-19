«Ему надо потренироваться». Ротенберг заявил, что Демидов не сыграет с «Автомобилистом»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что нападающий Иван Демидов не примет участия в завтрашнем матче с «Автомобилистом», а будет тренироваться. Встреча пройдёт 20 марта в Екатеринбурге и начнётся в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 марта 2025, четверг. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

– Роман Борисович, на тренировке отсутствовал Иван Демидов. С чем связано и какие шансы увидеть его завтра?

– Мы поговорили с Иваном, ему надо сейчас тренироваться. То есть это вопрос игровой формы? Ну это не так просто, опять таки мы смотрим на соперника. В составе «Трактора» опытные ребята, большие, и нашим молодым игрокам было не так просто играть в Челябинске. У нас очень много молодых ребят в составе, и завтра против нас будет играть тоже взрослая команда с опытными и крупными ребятами в составе. И здесь нужна будет физическая мощь. И, исходя из этого, мы с Иваном поговорили, что сейчас ему нужно потренироваться, – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.