Р. Ротенберг: СКА начнёт плей-офф теми ребятами, которые сейчас с нами в поездке

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что петербургский клуб начнёт плей-офф в том составе, с которым на данный момент находится на выездной серии по Уралу. Следующий матч СКА проведёт с «Автомобилистом» в Екатеринбурге. Встреча пройдёт 20 марта и начнётся в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 марта 2025, четверг. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Плотников? Надо общаться с медицинским штабом. Начнём плей-офф теми ребятами, которые сейчас с нами в поездке», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Ранее Ротенберг заявил, что нападающий Иван Демидов не примет участия в матче с «Автомобилистом». Молодой форвард будет усиленно тренироваться и набирать физическую форму к матчам плей-офф.