Р. Ротенберг: СКА начнёт плей-офф теми ребятами, которые сейчас с нами в поездке
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что петербургский клуб начнёт плей-офф в том составе, с которым на данный момент находится на выездной серии по Уралу. Следующий матч СКА проведёт с «Автомобилистом» в Екатеринбурге. Встреча пройдёт 20 марта и начнётся в 17:00 мск.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Плотников? Надо общаться с медицинским штабом. Начнём плей-офф теми ребятами, которые сейчас с нами в поездке», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Ранее Ротенберг заявил, что нападающий Иван Демидов не примет участия в матче с «Автомобилистом». Молодой форвард будет усиленно тренироваться и набирать физическую форму к матчам плей-офф.
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