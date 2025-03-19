Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Такая инфраструктура поднимает уровень хоккея». Ротенберг — об «УГМК-Арене»

«Такая инфраструктура поднимает уровень хоккея». Ротенберг — об «УГМК-Арене»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил новую «УГМК-Арену» в Екатеринбурге, на которой завтра петербургский клуб сыграет с «Автомобилистом».

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Отличная новая арена, когда строится такая инфраструктура, это поднимает уровень и популярность хоккея, даёт импульс и направление всем.

— Поделитесь ожиданиями от матча.
— Больше смотрим на содержание своей игры и как мы улучшаем детали перед плей-офф. «Автомобилист» — сильная команда, сильные легионеры и вратари. Это крупная, габаритная команда, отталкивались в подготовке от этого. У нас тоже есть крупные ребята, будем играть на наших сильных сторонах. Если на пятаке стоит огромный Трямкин, бывает непросто ребятам меньших габаритов продавить его. Но у нас есть и мощные нападающие, например, Паша-таран (Акользин. — Прим. «Чемпионата»), — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
«УГМК-Арена» — 12-й стадион, открытый в эпоху КХЛ. А кто и сейчас играет в старых дворцах?
«УГМК-Арена» — 12-й стадион, открытый в эпоху КХЛ. А кто и сейчас играет в старых дворцах?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android