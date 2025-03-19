«Такая инфраструктура поднимает уровень хоккея». Ротенберг — об «УГМК-Арене»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил новую «УГМК-Арену» в Екатеринбурге, на которой завтра петербургский клуб сыграет с «Автомобилистом».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 марта 2025, четверг. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

— Отличная новая арена, когда строится такая инфраструктура, это поднимает уровень и популярность хоккея, даёт импульс и направление всем.

— Поделитесь ожиданиями от матча.

— Больше смотрим на содержание своей игры и как мы улучшаем детали перед плей-офф. «Автомобилист» — сильная команда, сильные легионеры и вратари. Это крупная, габаритная команда, отталкивались в подготовке от этого. У нас тоже есть крупные ребята, будем играть на наших сильных сторонах. Если на пятаке стоит огромный Трямкин, бывает непросто ребятам меньших габаритов продавить его. Но у нас есть и мощные нападающие, например, Паша-таран (Акользин. — Прим. «Чемпионата»), — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.