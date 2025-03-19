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Роман Ротенберг рассказал, поддерживает ли контакт с Павлом Дацюком

Роман Ротенберг рассказал, поддерживает ли контакт с Павлом Дацюком
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что поддерживает контакт с бывшим нападающим петербургского клуба Павлом Дацюком.

— Общались уже с Дацюком, вообще насколько поддерживаете контакт?
— Со всеми поддерживаем контакт, с огромным уважением отношусь к Павлу. Он многое дал нашему клубу, стал обладателем Кубка Гагарина, олимпийским чемпионом вместе с нами. Мы всегда на связи. На старой арене он всегда приходил на наши тренировки. Сегодня ещё не виделись. Надеюсь, увидимся, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Завтра, 20 марта, СКА проведёт матч с «Автомобилистом» в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена». Встреча начнётся в 17:00 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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