Роман Ротенберг рассказал, поддерживает ли контакт с Павлом Дацюком

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что поддерживает контакт с бывшим нападающим петербургского клуба Павлом Дацюком.

— Общались уже с Дацюком, вообще насколько поддерживаете контакт?

— Со всеми поддерживаем контакт, с огромным уважением отношусь к Павлу. Он многое дал нашему клубу, стал обладателем Кубка Гагарина, олимпийским чемпионом вместе с нами. Мы всегда на связи. На старой арене он всегда приходил на наши тренировки. Сегодня ещё не виделись. Надеюсь, увидимся, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Завтра, 20 марта, СКА проведёт матч с «Автомобилистом» в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена». Встреча начнётся в 17:00 мск.