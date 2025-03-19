Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Президент КХЛ Морозов рассказал, почему считает уникальным текущий регулярный чемпионат

Президент КХЛ Морозов рассказал, почему считает уникальным текущий регулярный чемпионат
Аудио-версия:
Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов назвал уникальным текущий регулярный чемпионат и отметил высокую конкуренцию между командами, которая стала возможна благодаря следованию стратегии развития лиги.

«Конечно, это один из уникальных регулярных чемпионатов в истории КХЛ. Мы до сих пор знаем только одну пару первого раунда плей-офф, это «Локомотив» и «Торпедо», остальные пары будут определяться в последних матчах регулярного чемпионата. Интрига – это то, что заложено в Стратегии КХЛ: выравнивание команд за счёт разных инструментов, например, пола и потолка зарплат. На первый план вышла спортивная составляющая, всё плотно, и распределение игроков по клубам помогает командам делать результат. Мы этим довольны, будем дальше работать в этом направлении.

Ждём остальные пары плей-офф, готовы начинать розыгрыш Кубка Гагарина, который в этом году впервые закончится в мае. С каждым годом интрига и непредсказуемость результатов растут, это отмечают эксперты и болельщики. Команды выровнялись, каждая может обыграть каждую. Невозможно предсказать, кто сыграет в финале – очень много претендентов», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.

Материалы по теме
Морозов ответил на вопрос о повышении потолка зарплат в КХЛ из-за возвращения Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android