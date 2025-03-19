Президент КХЛ Морозов рассказал, почему считает уникальным текущий регулярный чемпионат

Президент КХЛ Алексей Морозов назвал уникальным текущий регулярный чемпионат и отметил высокую конкуренцию между командами, которая стала возможна благодаря следованию стратегии развития лиги.

«Конечно, это один из уникальных регулярных чемпионатов в истории КХЛ. Мы до сих пор знаем только одну пару первого раунда плей-офф, это «Локомотив» и «Торпедо», остальные пары будут определяться в последних матчах регулярного чемпионата. Интрига – это то, что заложено в Стратегии КХЛ: выравнивание команд за счёт разных инструментов, например, пола и потолка зарплат. На первый план вышла спортивная составляющая, всё плотно, и распределение игроков по клубам помогает командам делать результат. Мы этим довольны, будем дальше работать в этом направлении.

Ждём остальные пары плей-офф, готовы начинать розыгрыш Кубка Гагарина, который в этом году впервые закончится в мае. С каждым годом интрига и непредсказуемость результатов растут, это отмечают эксперты и болельщики. Команды выровнялись, каждая может обыграть каждую. Невозможно предсказать, кто сыграет в финале – очень много претендентов», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.