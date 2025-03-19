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Павел Буре оценил идею Владимира Путина о проведении матчей между игроками КХЛ и НХЛ

Павел Буре оценил идею Владимира Путина о проведении матчей между игроками КХЛ и НХЛ
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Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре оценил предложение президента России Владимира Путина провести матчи между американскими и российскими хоккеистами.

«Наш президент, Владимир Владимирович Путин, всегда поддерживал хоккей и не случайно в такой ответственный для нашей страны и для всего мира момент предложил провести матчи. Наши команды играли друг с другом много лет подряд, даже в самые напряжённые периоды холодной войны. Играли сборные, клубы — всё это способствовало не только небывалому развитию мирового хоккея, но и сближению наших стран. Уверен, что подобные матчи могут и сейчас стать большой частью сближения, символом мира и согласия не только для России и США, но и для многих других держав.

Считаю, нужно проводить встречи не только на уровне клубов, но и на уровне сборных — возможности для этого есть. Можно играть у нас дома, на территории США или в других нейтральных странах.

После отстранения от соревнований ИИХФ Федерация хоккея России делает большую работу по продвижению сборных команд, собирает полные трибуны в разных городах. В матчах с США может соревноваться не только национальная команда, но и молодёжная, а также юниорские команды более младших возрастов могут померяться силами со своими сверстниками», — цитирует Буре пресс-служба ФХР.

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