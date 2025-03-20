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В московском «Динамо» рассказали, какой будет платёжка клуба в следующем сезоне КХЛ

В московском «Динамо» рассказали, какой будет платёжка клуба в следующем сезоне КХЛ
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Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко заявил, что платёжная ведомость клуба не изменится в следующем сезоне КХЛ.

— Есть ли у вас уже сейчас понимание, что будет с бюджетом на следующий сезон? Из какого размера платёжной ведомости вы исходите при формировании состава на новый чемпионат?
— Мы прекрасно знаем, что потолок зарплат в следующем сезоне КХЛ останется на прежнем уровне. В определённых моментах даже происходит его ужесточение. Будем работать в его рамках, оставаясь в рамках тех цифр, которые были выделены на команду в этом сезоне. Они не изменятся», — сказал Сушко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Сушко читайте на «Чемпионате»:
«Революции в «Динамо» закончились». Интервью с гендиректором клуба
Эксклюзив
«Революции в «Динамо» закончились». Интервью с гендиректором клуба
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