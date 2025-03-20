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Сушко — о селекции в «Динамо»: пока нахожусь в клубе, мнение тренера будет определяющим

Сушко — о селекции в «Динамо»: пока нахожусь в клубе, мнение тренера будет определяющим
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Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко заявил, что мнение главного тренера Алексея Кудашова является определяющим при подборе состава команды.

— Мнение главного тренера Алексея Кудашова по-прежнему ключевое при решении текущих селекционных вопросов?
— Конечно. Ещё раз повторюсь, что главный тренер управляет командой и несёт ответственность за конечный результат. Если мы не будем учитывать мнение главного тренера, то у нас не будет права спрашивать с него за результат. Мы всё время работали в связке, и после ухода Сопина ничего не изменилось. Я ещё раз могу дать слово, что, пока нахожусь в клубе, мнение тренера будет определяющим», — сказал Сушко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Сушко читайте на «Чемпионате»:
«Революции в «Динамо» закончились». Интервью с гендиректором клуба
Эксклюзив
«Революции в «Динамо» закончились». Интервью с гендиректором клуба
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