Сушко — о селекции в «Динамо»: пока нахожусь в клубе, мнение тренера будет определяющим

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко заявил, что мнение главного тренера Алексея Кудашова является определяющим при подборе состава команды.

— Мнение главного тренера Алексея Кудашова по-прежнему ключевое при решении текущих селекционных вопросов?

— Конечно. Ещё раз повторюсь, что главный тренер управляет командой и несёт ответственность за конечный результат. Если мы не будем учитывать мнение главного тренера, то у нас не будет права спрашивать с него за результат. Мы всё время работали в связке, и после ухода Сопина ничего не изменилось. Я ещё раз могу дать слово, что, пока нахожусь в клубе, мнение тренера будет определяющим», — сказал Сушко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.