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В московском «Динамо» оценили вероятность возвращения в клуб Александра Овечкина

В московском «Динамо» оценили вероятность возвращения в клуб Александра Овечкина
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Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко оценил вероятность возвращения в клуб Александра Овечкина.

— На прошлой неделе Александр Овечкин дал нашумевшее интервью, в котором ещё раз заявил о намерении вернуться в «Динамо» после завершения карьеры в НХЛ. Что думаете на сей счёт?
— Думаю, что во всей структуре динамовского движения нет ни одного человека, который бы не хотел возвращения Александра в любой роли – как игрока или как руководителя. Он нужен любой организации в любой сфере деятельности. Если у Александра Михайловича когда-нибудь появится желание быть в структуре клуба в любом качестве, мы будем только рады», — сказал Сушко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Сушко читайте на «Чемпионате»:
«Революции в «Динамо» закончились». Интервью с гендиректором клуба
Эксклюзив
«Революции в «Динамо» закончились». Интервью с гендиректором клуба
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