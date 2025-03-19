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Защитник «Калгари» сказал Шестёркину, что он не стоит денег, которые платят «Рейнджерс»

Защитник «Калгари» сказал Шестёркину, что он не стоит денег, которые платят «Рейнджерс»
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Защитник «Калгари Флэймз» Расмус Андерссон в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1) пытался словесно задеть голкипера Игоря Шестёркина. В одном из эпизодов матча игрок обороны сказал россиянину, что он не стоит тех денег, которые ему положены по новому восьмилетнему контракту с клубом с зарплатой в $ 11,5 млн.

«Провоцируй и пытайся задеть в ответ: вот чем я живу. То, что происходит на льду, остаётся на льду. Он хороший вратарь. Ты пытаешься залезть ему в голову. Кажется, сегодня это немного сработало», — цитирует Андерссона Tha Athletic.

Шестёркин после этого разговора с Андерссоном не пропустил ни одной шайбы и сделал несколько хороших сейвов.

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