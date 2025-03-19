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«Никто в лиге этого не ожидал». Инсайдер НХЛ — об идее Путина провести матчи с КХЛ

«Никто в лиге этого не ожидал». Инсайдер НХЛ — об идее Путина провести матчи с КХЛ
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Авторитетный инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман заявил, что никто в Национальной хоккейной лиге не ожидал, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудят идею проведения совместных матчей между российскими и американскими хоккеистами КХЛ и НХЛ.

«Лига была удивлена ​​обсуждением матчей между НХЛ и КХЛ во время вчерашних телефонных переговоров Трампа и Путина. Гэри Беттмэн (комиссионер Национальной хоккейной лиги. — Прим. «Чемпионата») ничего не может сказать об этом. Никто этого не ожидал», — написал Фридман в соцсети.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что Министерство спорта уже начало работу по организации матча между российскими и американскими игроками КХЛ и НХЛ.

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