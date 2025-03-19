Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ротенберг объяснил, почему не использует ударное звено СКА

Ротенберг объяснил, почему не использует ударное звено СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил, почему не использует ударное звено команды в составе Арсения Грицюка, Захара Бардакова и Валентина Зыкова.

– До травм Грицюка и Бардакова их звено с Зыковым было ударным в СКА. Почему не используете их вместе сейчас?
– Зыков и Бардаков играли вместе, с ними играли и другие хоккеисты. Следующую игру они проведут вместе. Есть небольшие изменения.

Наша система игры подразумевает скорость фланговых нападающих. Ребята на флангах должны быть очень скоростными, чтобы играть в наш хоккей. По этим критериям Бардаков сейчас играет на такой позиции. Благо у нас есть на это возможность. Действуем по ситуации.

У нас есть ребята, которые могут сыграть и в центре, и с краю. Этому мы очень рады. Все решения принимаются совместно с тренерским штабом и командой. Выбираем в коммуникации, как нам добиться лучшего результата. У нас есть одна общая цель, – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Материалы по теме
Р. Ротенберг: СКА начнёт плей-офф теми ребятами, которые сейчас с нами в поездке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android