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Металлург — Адмирал, результат матча 19 марта, счет 5:4 Б, КХЛ 2024-2025

«Металлург» отыграл две шайбы в третьем периоде и победил «Адмирал» по буллитам
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Адмиралом». Победу в упорной встрече одержали хозяева со счётом 5:4 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 4
Б
Адмирал
Владивосток
0:1 Гутик (Шулак, Шепелев) – 06:52 (5x5)     1:1 Силантьев (Джозефс) – 11:31 (4x5)     1:2 Сошников – 20:38 (5x5)     1:3 Шулак (Завгородний) – 21:19 (5x5)     2:3 Вовченко (Петунин, Канцеров) – 23:21 (5x4)     2:4 Старков (Гутик, Шэн) – 38:34 (5x5)     3:4 Пресс (Канцеров, Маклюков) – 40:17 (5x5)     4:4 Джозефс (Орехов, Петунин) – 50:47 (5x4)     5:4 Джонсон – 65:00    

Шайбы в составе «Адмирала» забросили Даниил Гутик, Никита Сошников, Либор Шулак и Степан Старков. За «Металлург» голы забили Дмитрий Силантьев, Даниил Вовченко, Робин Пресс и Трой Джозефс. Отметим, что после второго периода владивостокская команда вела со счётом 4:2, но «Металлургу» удалось ударно провести третий период и перевести игру в овертайм. Дополнительное время завершилось без пауз и голов, а по буллитам победу одержали хозяева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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