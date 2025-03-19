«Металлург» отыграл две шайбы в третьем периоде и победил «Адмирал» по буллитам

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Адмиралом». Победу в упорной встрече одержали хозяева со счётом 5:4 по буллитам.
Шайбы в составе «Адмирала» забросили Даниил Гутик, Никита Сошников, Либор Шулак и Степан Старков. За «Металлург» голы забили Дмитрий Силантьев, Даниил Вовченко, Робин Пресс и Трой Джозефс. Отметим, что после второго периода владивостокская команда вела со счётом 4:2, но «Металлургу» удалось ударно провести третий период и перевести игру в овертайм. Дополнительное время завершилось без пауз и голов, а по буллитам победу одержали хозяева.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 19 марта 2025
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