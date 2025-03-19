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Борис Ротенберг отреагировал на идею Путина провести матчи между игроками КХЛ и НХЛ

Борис Ротенберг отреагировал на идею Путина провести матчи между игроками КХЛ и НХЛ
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Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг отреагировал на идею президента России Владимира Путина провести матчи между игроками Континентальной хоккейной лиги и Национальной хоккейной лиги.

— Очень здорово воспринял новость о матче между игроками КХЛ и НХЛ. Правильное решение, если сбудется. Спорт всегда сближает, он был и будет вне политики.

— Может ли он стать рычагом к возвращению всего спорта?
— Его сначала надо провести, а там будет уже много разных составляющих, которые влияют. Но уже очень здорово, что идёт сближение, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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