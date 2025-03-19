Борис Ротенберг отреагировал на идею Путина провести матчи между игроками КХЛ и НХЛ

Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг отреагировал на идею президента России Владимира Путина провести матчи между игроками Континентальной хоккейной лиги и Национальной хоккейной лиги.

— Очень здорово воспринял новость о матче между игроками КХЛ и НХЛ. Правильное решение, если сбудется. Спорт всегда сближает, он был и будет вне политики.

— Может ли он стать рычагом к возвращению всего спорта?

— Его сначала надо провести, а там будет уже много разных составляющих, которые влияют. Но уже очень здорово, что идёт сближение, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.