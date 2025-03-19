Борис Ротенберг уверен, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки в этом сезоне

Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг выразил уверенность, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам уже в этом сезоне НХЛ.

«Уверен, Овечкин успеет побить рекорд в этом сезоне», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Александр Овечкин забивает в среднем 0,65 гола за игру в этом сезоне, что может позволить обойти Уэйна Гретцки в гостевом матче 16 апреля с «Нью-Йорк Айлендерс». Средний показатель Овечкина за карьеру — 0,60 гола за игру, это означает, что он может побить рекорд в матче с «Питтсбург Пингвинз» 18 апреля.

Напомним, отставание Овечкина от рекорда Гретцки составляет семь шайб.