Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Инсайдер НХЛ рассказал, что в лиге обсуждают различные варианты проведения Матча звёзд

Инсайдер НХЛ рассказал, что в лиге обсуждают различные варианты проведения Матча звёзд
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетный инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман рассказал, что в лиге обсуждают различные варианты проведения Матча звёзд. Недавний Турнир четырёх наций показал, что матчи звёздных хоккеистов должны проходить в конкурентной борьбе.

«Много мозговых штурмов за кулисами о том, что делать с Матчем звёзд в следующем сезоне. Теперь, когда «Айлендерс» уже объявили о его проведении, его уже сложнее отменить. Но после Турнира четырёх наций не может быть тусклой игры в таком шоу. Поэтому обсуждаются альтернативные планы. Игроки должны быть там, потому что они отправятся на Олимпиаду из Нью-Йорка сразу после Матча звёзд. Итак, мысль такова: как мы можем превратить это присутствие в хорошее шоу?» – написал Фридман в соцсети.

Матч звёзд НХЛ в 2026 году пройдёт на арене «Нью‑Йорк Айлендерс».

Материалы по теме
Шестёркин выиграл $ 1 млн, Пастрняк потроллил «Торонто». Чем запомнился Матч звёзд НХЛ
Шестёркин выиграл $ 1 млн, Пастрняк потроллил «Торонто». Чем запомнился Матч звёзд НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android