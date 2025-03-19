Инсайдер НХЛ рассказал, что в лиге обсуждают различные варианты проведения Матча звёзд

Авторитетный инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман рассказал, что в лиге обсуждают различные варианты проведения Матча звёзд. Недавний Турнир четырёх наций показал, что матчи звёздных хоккеистов должны проходить в конкурентной борьбе.

«Много мозговых штурмов за кулисами о том, что делать с Матчем звёзд в следующем сезоне. Теперь, когда «Айлендерс» уже объявили о его проведении, его уже сложнее отменить. Но после Турнира четырёх наций не может быть тусклой игры в таком шоу. Поэтому обсуждаются альтернативные планы. Игроки должны быть там, потому что они отправятся на Олимпиаду из Нью-Йорка сразу после Матча звёзд. Итак, мысль такова: как мы можем превратить это присутствие в хорошее шоу?» – написал Фридман в соцсети.

Матч звёзд НХЛ в 2026 году пройдёт на арене «Нью‑Йорк Айлендерс».